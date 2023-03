Si parte con il Ponte sullo Stretto: il decreto va in cdm (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si corre veloce sul Ponte sullo Stretto di Messina. Domani a il decreto per il progetto approderà in consiglio dei ministri, ma l'Adnkronos ha potuto visionare la bozza composta da sette articoli, con il primo che riguarda «l'assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.». «Al capitale della società che dovrà costruire il Ponte sullo Stretto di Messina «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Si corre veloce suldi Messina. Domani a ilper il progetto approderà in consiglio dei ministri, ma l'Adnkronos ha potuto visionare la bozza composta da sette articoli, con il primo che riguarda «l'assetto societario e governance delladi Messina S.p.a.». «Al capitale della società che dovrà costruire ildi Messina «cipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : ..infatti, hanno bisogno del sostegno una tantum pubblico. Meglio ancora se da parte della Ue, perché darebbero il… - AlbertoBagnai : Io, più prosaicamente, da un’altra parte, e so che voi siete con me, e tanto ci basta. n/n - _Morik92_ : #Yildiz convocato con la #JuveNextGen. Attestato di stima e di considerazione da parte del club, per Kenan è un'occ… - CiccioLupis : RT @francesco088661: #Cronaca Un altro rivoltante #sindaco del #Pdnetwork, #Nardella, 'regala' la #Residenza agli OCCUPANTI ABUSIVI di abit… - ventisei_marzo : ?? E' inaccettabile che gli anziani nelle RSA siano vittime di violenza da parte degli operatori sanitari. Tutti gl… -