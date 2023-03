Si è riunito il Comitato di rappresentanza Asl dei sindaci sanniti, soddisfazione per il vertice con l’Asl (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questa mattina a Palazzo Mosti un incontro voluto e convocato dal sindaco Mastella con i sindaci sanniti membri del Comitato di rappresentanza dell’Asl. Erano presenti Giuseppe Bozzuto di Castelpagano, Fabio Massimo Romano di San Salvatore Telesino , Pasquale Fucci di Arpaia e Angelo Pepe di Apice e logicamente il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe. Durante l’incontro i primi cittadini delle comunità sannite hanno discusso delle politiche sanitarie locali ai fini dell’adozione dell’Atto aziendale da parte dell’Asl di Benevento. A fine meeting tutti i partecipanti si sono detti soddisfatti dell’interlocuzione avuta. “Ho esposto l’Atto aziendale ai sindaci presenti, – ha confermato il direttore generale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto questa mattina a Palazzo Mosti un incontro voluto e convocato dal sindaco Mastella con imembri deldidel. Erano presenti Giuseppe Bozzuto di Castelpagano, Fabio Massimo Romano di San Salvatore Telesino , Pasquale Fucci di Arpaia e Angelo Pepe di Apice e logicamente il direttore generale del, Gennaro Volpe. Durante l’incontro i primi cittadini delle comunità sannite hanno discusso delle politiche sanitarie locali ai fini dell’adozione dell’Atto aziendale da parte deldi Benevento. A fine meeting tutti i partecipanti si sono detti soddisfatti dell’interlocuzione avuta. “Ho esposto l’Atto aziendale aipresenti, – ha confermato il direttore generale ...

