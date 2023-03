“Si è inventata tutto” GF Vip 7 | Sonia Bruganelli | scoperta choc su Giaele De Donà

(Di mercoledì 15 marzo 2023) GF Vip 7,attaccaDe: parole durissime destinate a sollevare un polverone. L’opinionista lo ha fatto ospite dei microfoni di Casa Chi dove ha fatto il punto sul reality. Prima di parlare disi è tolta un sassolino dalle scarpe parlando di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. “Seguo e vedo come evolvono, a cinque mesi esce fuori la persona e il carattere. All’inizio non mi piaceva Antonella, poi l’ho vista andare avanti e credo sia una di quelle insieme a Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, iniziare a discutere, è partita a mille”. “Poi ha iniziato a tirare fuori quella che realmente è, con sprazzi di recitazione, sprazzi di voler esasperare i toni, ma anche di essere dipendente dal consenso degli altri. Edoardo era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilviaFranco965 : RT @anto_at71: Ho imparato ad amarti con pregi e difetti. Nessuna delusione al massimo la rabbia di una squalifica inventata per avvallare… - scorpy_moon : @themanjiroswife o quando ti dicono di fronte alla diagnosi che stai bene e ti sei inventata tutto e risponderei di… - Zero25814849 : RT @anto_at71: Ho imparato ad amarti con pregi e difetti. Nessuna delusione al massimo la rabbia di una squalifica inventata per avvallare… - fede61029327 : RT @anto_at71: Ho imparato ad amarti con pregi e difetti. Nessuna delusione al massimo la rabbia di una squalifica inventata per avvallare… - ginamannini : RT @anto_at71: Ho imparato ad amarti con pregi e difetti. Nessuna delusione al massimo la rabbia di una squalifica inventata per avvallare… -

Ieri il tribunale l'ha condannata a otto anni per essersi: l'ennesimo processo social finito nel nulla 'Giustizia per Ellie', recitava la paccottiglia messa in circolazione durante il ...... un fallo di mano ipotetico che annulla un gol valido, un'espulsione totalmente, qualche "...questo per dire che, va bene essere un pizzico delusi (lo siamo anche noi) per aver ...Cominciato l' iter giudiziario il pm ha rinviato a giudizio per calunnia e diffamazione, come se la sciagurata si fosse. Assistita da due avvocati penalisti di fama, se dovesse essere ...

La violenza sessuale a Eleanor Williams che non lo era Il Foglio

Ieri il tribunale l'ha condannata a otto anni per essersi inventata tutto: l'ennesimo processo social finito nel nulla “Giustizia per Ellie”, recitava la paccottiglia messa in circolazione durante il ...Ormai manca poco. Domani, martedì 14 marzo alle 20.30 all’auditorium Maggioni di via Don Milani a Cernusco sul Naviglio ci sarà la serata organizzata dalla Gazzetta della Martesana con cinque punti di ...