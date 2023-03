Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Shiffrin, la rivoluzione è donna: nuova allenatrice, nuove battaglie -

Per questo lunedì, nel giorno del 28° compleanno e a 48 ore dalle finali di Soldeu, Mikaelaha deciso di prendersi tutta la scena del Circo Bianco - lei che non ha più niente da chiedere a ...TRENTO . Ci sono alcuni dei più grandi, da Mikaelaa Federica Brignone , per non parlare dei campionissimi dello snowboard e quelli del fondo. Il mondo dello sport che di neve, in qualche modo, vive finalmente chiede un cambio di passo dopo ......due anni difficili a causa della morte del padre Jeff (in cause non chiare) e unadi vita che le ha causato instabilità ed incertezza, che ha condizionato i risultato sportivi,...