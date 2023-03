Shazam! | quale sarà il futuro del franchise DC? Parla Zachary Levi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il protagonista dideldelDC dopoFuria degli Dei, e della possibilità di incontrare sullo schermo un certo antieroe... Ora che il sequel disi prepara a debuttare al cinema (e alla luce delle chiacchierate scene post-credit diFuria degli Dei), viene ancora più spontaneo chiedersi cosa prevede ilper ilDC con protagonista. Una domanda a cui l'attore può rispondere solo in un modo... Intervistato da Comicbook in occasione della premiere americana diFuria degli Dei,è tornato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elavia_nicolas : ???? Ma quale idea par Pino D'Angiò. -

Vedremo quanto espazio sarà riservato a! nel DCU di James Gunn . Per ora, tutto ciò che si può fare è andare al cinema a vedere! Furia degli Dei a partire dal 16 marzo.è il "Deadpool della DC" secondo Zachary Leviè la storia di2 In! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "...... alhanno partecipato il regista e i protagonisti del film, dell'attesissimo! Furia degli Dei , secondo capitolo del franchise DC Studios diretto ancora una volta da David F. Sandberg e ...

Zachary Levi sul futuro di Shazam "il personaggio deve andare ... Comics Universe

Ma nessuno mi ha mai detto nulla, per cui non saprei". Vedremo quanto e quale spazio sarà riservato a Shazam! nel DCU di James Gunn. Per ora, tutto ciò che si può fare è andare al cinema a vedere ...Slim Shady ha pubblicato sul suo profilo Instagram un trailer promozionale del film con Zachary Levi in uscita nei prossimi giorni.