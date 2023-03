Shazam! Furia degli Dei: ecco cosa accade nelle scene post-credits [SPOILER] (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano ormai solo 24 ore all'arrivo di Shazam! Furia degli Dei quando la descrizione delle scene post-credits appare sul web, non leggete la news se non volete rovinarvi la sorpresa. L'uscita di Shazam! Furia degli Dei nei cinema italiani è prevista per domani. Il simpatico supereroe di Zachary Levi farà ritorno nei cinema italiani con una nuova avventura ricca di sorprese. E a proposito di sorprese, Comicbooknews ha svelato il contenuto delle scene post-credits presenti nel film. Attenzione! Se non volete conoscere su Shazam! Furia degli Dei non proseguite nella lettura di questa news Per adesso non è chiaro se Shazam avrà un ruolo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mancano ormai solo 24 ore all'arrivo diDei quando la descrizione delleappare sul web, non leggete la news se non volete rovinarvi la sorpresa. L'uscita diDei nei cinema italiani è prevista per domani. Il simpatico supereroe di Zachary Levi farà ritorno nei cinema italiani con una nuova avventura ricca di sorprese. E a proposito di sorprese, Comicbooknews ha svelato il contenuto dellepresenti nel film. Attenzione! Se non volete conoscere suDei non proseguite nella lettura di questa news Per adesso non è chiaro se Shazam avrà un ruolo ...

