Sharon Stone mostra le sue "labbra nuove": "L'ho fatto, finalmente, per il mio compleanno" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Va molto di moda mostrarsi sui social in modo "naturale": appena svegli al mattino, senza trucchi, senza filtri. In molti casi però, c'è chi nota che quando si tratta di vip, "naturale" vuol dire poco visto che la mano delle punturine estetiche o della chirurgia c'è e a volte si vede moltissimo. Dei danni che la diffusione di questo tipo di messaggio può creare su chi fruisce, in particolare gli adolescenti, abbiamo parlato molte volte. Poi c'è chi, come Sharon Stone, piglia in giro gli stereotipi nocivi e lo fa con un viso naturale, bellissimo. Si sarà presa cura di sé? Certo. Ma "è lei". E per il suo compleanno si mostra in pigiama con delle labbra finte, fintissime: "L'ho fatto, finalmente, per il mio compleanno".

