Sgarbi avvelenato con Licia Ronzulli | il piano fallito per fare l’assessore in Lombardia | «Ha sbagliato tutto | mi voleva pure Berlusconi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 marzo 2023) È un po’ risentito Vittorioper non essere stato nominato assessore regionale alla Cultura in, dopo che il presidente Attilio Fontana ha preferito Francesca Caruso in quota Fratelli d’Italia. Un colpevole però il sottosegretario al ministero della Cultura ce l’ha ben chiaro e non è il governatore: «È tutta responsabilità della– dicea margine del primo consiglio regionale oggi 15 marzo –ha deciso cherinunciare ad avere una figura di riferimento. Non è una mossa contro di me – assicura – è una mossa politicamente sbagliata, però l’ha fatta». Sulla neoassessora, avvocato civilista nello studio di Ignazio La Russa, dopo aver fatto la vicesindaca e l’assessora al Comune di Gallarate,è caustico: «Caruso non la ...