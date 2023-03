Servizi - PartsPlus, una rete per i ricambi Ford (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una rete di 24 centri in Italia al Servizio di flotte, officine e ricambisti con un nuovo concetto di acquisto e consegna delle parti, di lubrificanti e degli altri materiali di consumo. L'esperienza di Ford PartsPlus arriva in Italia dopo cinque anni dall'avvio nel Regno Unito, con un modello basato sulla vendita, l'assistenza e la consegna giornaliera garantita di ricambi originali Ford e, grazie alla linea Omnicraft, anche di componenti per veicoli di altri marchi. Il tutto attraverso un unico punto di contatto. Una rete di 300 persone, coordinate da Alessio Franco, PartPlus director per l'Italia opererà per sviluppare il business dei centri del marchio che gestiranno l'intera gamma dei prodotti originali Ford, Motorcraft e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unadi 24 centri in Italia alo di flotte, officine esti con un nuovo concetto di acquisto e consegna delle parti, di lubrificanti e degli altri materiali di consumo. L'esperienza diarriva in Italia dopo cinque anni dall'avvio nel Regno Unito, con un modello basato sulla vendita, l'assistenza e la consegna giornaliera garantita dioriginalie, grazie alla linea Omnicraft, anche di componenti per veicoli di altri marchi. Il tutto attraverso un unico punto di contatto. Unadi 300 persone, coordinate da Alessio Franco, PartPlus director per l'Italia opererà per sviluppare il business dei centri del marchio che gestiranno l'intera gamma dei prodotti originali, Motorcraft e ...

