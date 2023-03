Servizi - Athlon lancia RoadSafety per ridurre gli incidenti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nell'ambito del programma di azzeramento deglistradali causati da veicoli della propria flotta entro il 2050,introduce una serie di nuoviin collaborazione con sviluppatori di software e app dedicati alla sicurezza su strada come SafeDrivePod, Brightmile e Drivetech. L'affiliata di Mercedes-Benz Mobility ha sviluppato soluzioni, attivabili singolarmente o insieme, che permettono il monitoraggio della guida del conducente in tempo reale, basate su sensori supportati dal GPS. Possono essere rilevati la velocità, le accelerazioni, le frenate, le sterzate, le distrazioni, le precedenze mancate e i tempi di guida. Inoltre, peri rischi derivanti dalla distrazione dovuta all'utilizzo dello smartphone alla guida, alcune applicazioni consentono di oscurare lo schermo del telefono mentre il ...

