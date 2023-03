Serra chiede scusa dopo la lite con Mourinho: la frase detta in Procura Figc (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA - Arrivano le scuse di Marco Serra a Mourinho , quarto uomo durante Cremonese - Roma e protagonista dell'episodio a bordo campo che ha portato all'espulsione del tecnico giallorosso, poi ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA - Arrivano le scuse di Marco, quarto uomo durante Cremonese - Roma e protagonista dell'episodio a bordo campo che ha portato all'espulsione del tecnico giallorosso, poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? 'Chiuderemo la vicenda con una stretta di mano' ?? #Serra chiede scusa dopo la lite con #Mourinho ??? La frase dett… - romaforever_it : Serra chiede scusa dopo la lite con Mourinho: la frase detta in Procura Figc - serra_tat : RT @ZanAlessandro: Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppie del… - Serra_nda : Valeria stava male da alcuni giorni, è andata in diversi pronto soccorso per farsi visitare e l'hanno rimandata a c… -