Serra, audizione da Chinè : L'avvocato: 'Non ha detto niente di male a Mourinho' (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'arbitro Marco Serra è stato ascoltato nel pomeriggio dal Procuratore Federale Giuseppe Chinè e dal Sostituto Procuratore Giorgio Ricciardi. Il fischietto di Torino, a cui era stato comunicato un ...

