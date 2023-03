Serie C 2022/2023: risultati e classifiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2022/2023: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C. classifiche Girone A FeralpiSalò 57 Pro Sesto 55 Pordenone 52 Lecco 52 Vicenza 50 Renate 45 Padova 43 Novara 43 Pro Patria 43 Arzignano 42 Virtus Verona 42 Juventus Next Gen 41 Trento 41 Pro Vercelli 39 Pergolettese 38 Mantova 35 Sangiuliano City 34 Albinoleffe 34 Triestina 29 Piacenza 28 Girone B Reggiana 69 Entella ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A FeralpiSalò 57 Pro Sesto 55 Pordenone 52 Lecco 52 Vicenza 50 Renate 45 Padova 43 Novara 43 Pro Patria 43 Arzignano 42 Virtus Verona 42 Juventus Next Gen 41 Trento 41 Pro Vercelli 39 Pergolettese 38 Mantova 35 Sangiuliano City 34 Albinoleffe 34 Triestina 29 Piacenza 28 Girone B Reggiana 69 Entella ...

