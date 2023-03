Serie C 2022/2023, il Pescara cade a Messina: primo ko per Zeman. Successi di Picerno e Turris (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Messina piega 1-0 il Pescara nel match valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 grazie ad un gol siglato da Balde e centra un importante colpo in ottica salvezza. Prima sconfitta per gli abruzzesi sotto la guida di Zednek Zeman. Vittorie anche per Picerno e Turris, che si sbarazzano rispettivamente di Cerignola (2-0) e Gelbison (1-0). Terminano a reti bianche le sfide tra Latina e Potenza e Viterbese e Taranto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla partita, infatti provano sin da subito a rendersi pericolosi con Balde e Kragl, ma Plizzari è attento e respinge le offensive avversarie. Il primo vero tentativo degli abruzzesi è quello di Merola, che va ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilpiega 1-0 ilnel match valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato digrazie ad un gol siglato da Balde e centra un importante colpo in ottica salvezza. Prima sconfitta per gli abruzzesi sotto la guida di Zednek. Vittorie anche per, che si sbarazzano rispettivamente di Cerignola (2-0) e Gelbison (1-0). Terminano a reti bianche le sfide tra Latina e Potenza e Viterbese e Taranto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa hanno un buon approccio alla partita, infatti provano sin da subito a rendersi pericolosi con Balde e Kragl, ma Plizzari è attento e respinge le offensive avversarie. Ilvero tentativo degli abruzzesi è quello di Merola, che va ...

