Serie C 2022 2023 | Girone A | passa la Juve U23 con la Pro Vercelli | pareggiano sia Feralpisalò che Pro Sesto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Serata di gare valide per la trentaduesima giornata delA del campionato di. Vince lantus U23 in trasferta contro la Pro. Decide Cerri di testa, ma pesa l’espulsione (giusta per condotta violenta) di Clemente nel primo tempo. Stesso risultato tra Trento e Pergolettese, a decidere qui è Piccinini al minuto 84?. Vince 2-0 in casa il Sangiuliano contro l’Albinoleffe. Un gol per tempo, decidono Alcibiade e 2-1 casalingo per il Pordenone contro il Piacenza. Prima padroni di casa in avanti con Ajeti, pareggio di Morra poco dopo. A 20? dal termine la decide Dubickas. Vince in trasferta col minimo sforzo l’Arzignano, 0-1 con gol di Bordo al minuto 82?. Solo pareggi da segnalare ancora. 1-1 tra Pro Patria ed Novara, gol di Nicco e Vuthaj, al minuto 90?. ...