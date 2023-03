Serie A, sarà Chiffi l’arbitro di Inter-Juventus (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ecco l’arbitro di Inter-Juventus In vista della ventisettesima giornata della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Juventus, in programma per domenica 19 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi. Il fischietto della sezione di Padova sarà assistito da Preti e Berti; il quarto uomo sarà Marinelli. Al VAR Mazzoleni e Piccinini all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) EccodiIn vista della ventisettesima giornata dellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 19 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalDaniele. Il fischietto della sezione di Padovaassistito da Preti e Berti; il quarto uomoMarinelli. Al VAR Mazzoleni e Piccinini all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

