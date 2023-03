Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: Kumbulla fermato due turni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Giudice Sportivo, dopo la ventiseiesima giornata di Serie A, ferma per due turni Kumbulla dopo il calcio in reazione a Berardi domenica in Roma-Sassuolo. Sono in tutto cinque gli squalificati, nessuno per Inter-Juventus. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI VENTISEIESIMA giornata Due giornate: Marash Kumbulla (Roma)Una giornata: Matias Vecino (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo) DIFFIDATI VENTISEIESIMA giornata Nona ammonizione: Rodrigo Becao (Udinese)Quarta ammonizione: Lewis Ferguson (Bologna), Gabriel Strefezza (Lecce), Victor Osimhen (Napoli), Nemanja Mati? (Roma), Sandi Lovric (Udinese), Diego Coppola ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il, dopo la ventiseiesimadiA, ferma per duedopo il calcio in reazione a Berardi domenica in Roma-Sassuolo. Sono in tutto cinque gli squalificati, nessuno per Inter-Juventus.A –SQUALIFICATI VENTISEIESIMADue giornate: Marash(Roma)Una: Matias Vecino (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo) DIFFIDATI VENTISEIESIMANona ammonizione: Rodrigo Becao (Udinese)Quarta ammonizione: Lewis Ferguson (Bologna), Gabriel Strefezza (Lecce), Victor Osimhen (Napoli), Nemanja Mati? (Roma), Sandi Lovric (Udinese), Diego Coppola ...

