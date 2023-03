Serie A, giornata 27: 3 portieri da non schierare al fantacalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nonostante ci sia aria di coppe europee, si pensa già ai 3 portieri da non schierare al fantacalcio per la giornata 27 di Serie A, ricca di sfide interessanti. Un palinsesto che mostra gare di cartello e match da “dentro o fuori”. Partendo da questi, è evidente lo scontro tra Hellas Verona-Sampdoria, terzultima contro ultima. In casa del Monza ci va invece la Cremonese, che ha assolutamente bisogno di punti. Tra le big spuntano due derby più sentiti nel nostro campionato: Inter-Juventus a rappresentare il derby d’Italia, Lazio e Roma quello capitolino. In casa Sassuolo arriva invece lo Spezia, mentre il Napoli andrà in trasferta a Torino. Serie A, giornata 27: i 3 portieri da non schierare al fantacalcio Bart?omiej ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nonostante ci sia aria di coppe europee, si pensa già ai 3da nonalper la27 diA, ricca di sfide interessanti. Un palinsesto che mostra gare di cartello e match da “dentro o fuori”. Partendo da questi, è evidente lo scontro tra Hellas Verona-Sampdoria, terzultima contro ultima. In casa del Monza ci va invece la Cremonese, che ha assolutamente bisogno di punti. Tra le big spuntano due derby più sentiti nel nostro campionato: Inter-Juventus a rappresentare il derby d’Italia, Lazio e Roma quello capitolino. In casa Sassuolo arriva invece lo Spezia, mentre il Napoli andrà in trasferta a Torino.A,27: i 3da nonalBart?omiej ...

