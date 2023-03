Serie A, con la nuova Supercoppa niente sosta natalizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Serie A pausa 2023 2024 – niente sosta invernale e tifosi presenti allo stadio in vista della prossima stagione. La Serie A – scrive La Gazzetta dello Sport – scenderà infatti in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30. E il tour de force proseguirà anche il giorno dell’Epifania, anche se in quell’occasione non L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023)A pausa 2023 2024 –invernale e tifosi presenti allo stadio in vista della prossima stagione. LaA – scrive La Gazzetta dello Sport – scenderà infatti in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30. E il tour de force proseguirà anche il giorno dell’Epifania, anche se in quell’occasione non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Un thread molto interessante che analizza le motivazioni propinate da Putin per la guerra all'Ucraina, senza discol… - marattin : Questa sera a Roma @Azione_it e @ItaliaViva - con decine di operatori del settore - hanno passato 2 ore a parlare d… - ZZiliani : La domanda è: se al Club di #Caressa c’è aria da funerale con la #Juventus ottava a 35 punti in Serie A, la stagion… - meinoskaen2 : RT @VEParsi1: La Cina si muove in allineamento con Mosca ma il potere interno di Xi, assicurato dal terzo mandato senza precedenti, rischia… - Smile_Giulia23 : RT @StefVic: @Baccotvnews Che peccato a me, invece, sono piaciute subito, le ho trovate diverse rispetto ad altri lavori. #SeiDonne poi è p… -