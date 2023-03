Sergio Mattarella allo Student House dell'Università di Ferrara (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nasce facendo riferimento proprio alla figura dello Studente che viene da fuori, dello Student House, la Cerimonia di apertura dell'anno accademico 2022-2023 che si terrà il 4 aprile a Ferrara alla presenza del presidente della Repubblica. Parola di Patrizio Bianchi, già ministro dell'Istruzione e professore emerito di Unife, che per l'occasione presenterà una prolusione sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico a Ferrara, città oggi Patrimonio dell'Umanità con una delle Università più antiche d'Europa, con 632 anni di storia dalla sua fondazione. Università che tra le altre cose detiene il primato del Dipartimento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nasce facendo riferimento proprio alla figurae che viene da fuori,, la Cerimonia di apertura'anno accademico 2022-2023 che si terrà il 4 aprile aalla presenza del presidentea Repubblica. Parola di Patrizio Bianchi, già ministro'Istruzione e professore emerito di Unife, che per l'occasione presenterà una prolusione sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico a, città oggi Patrimonio'Umanità con unapiù antiche d'Europa, con 632 anni di storia dalla sua fondazione.che tra le altre cose detiene il primato del Dipartimento di ...

Mattarella: collaborazione tra Italia - Kenya sempre più intensa Prosegue la visita di Stato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Kenya di tre giorni. Si tratta dell'ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell'Africa sub - sahariana. E' infatti la sua quinta missione nell'area da quando è ... Mattarella, collaborazione Italia e Kenya sempre più intensa Questo centro è "un segno dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Kenya, una collaborazione che diventa sempre più intensa". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Malindi dove è stato ricevuto dal ministro della Difesa del Kenya Aden Bare Duale. "Le attività di ricerca e conoscenza sullo spazio cominciano ad essere avanzate" e il ... Modena. Mattarella fa gli auguri al piccolo Mattia: a 10 anni sogna di essere presidente Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al piccolo Mattia, studente della scuola primaria Saliceto Panaro di Modena, a pochi giorni dal suo decimo compleanno. Affetto da una ... Prosegue la visita di Stato del presidente della Repubblica,, Kenya di tre giorni. Si tratta dell'ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell'Africa sub - sahariana. E' infatti la sua quinta missione nell'area da quando è ...Questo centro è "un segno dell'amicizia e della collaborazione tra Italia e Kenya, una collaborazione che diventa sempre più intensa". Lo ha detto il presidenteparlando da Malindi dove è stato ricevuto dal ministro della Difesa del Kenya Aden Bare Duale. "Le attività di ricerca e conoscenza sullo spazio cominciano ad essere avanzate" e il ...Sono le parole del presidente della Repubblicaal piccolo Mattia, studente della scuola primaria Saliceto Panaro di Modena, a pochi giorni dal suo decimo compleanno. Affetto da una ... Kenya, l'incontro di Sergio Mattarella con il presidente William Ruto. FOTO Sky Tg24 Mattarella, collaborazione Italia e Kenya sempre più intensa Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Malindi dove è stato ricevuto dal ministro della Difesa del Kenya Aden Bare Duale. "Le attività di ricerca e conoscenza sullo spazio cominciano ... Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Malindi il Centro spaziale 'Luigi Broglio'. "Kenya e Italia, che condividono l'aspirazione alla pace e alla ... Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Malindi dove è stato ricevuto dal ministro della Difesa del Kenya Aden Bare Duale. "Le attività di ricerca e conoscenza sullo spazio cominciano ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Malindi il Centro spaziale 'Luigi Broglio'. "Kenya e Italia, che condividono l'aspirazione alla pace e alla ...