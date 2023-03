Sequestrata, picchiata e stuprata da un somalo in pieno giorno: l’incubo di una donna bresciana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Brescia, 15 mar — Trascinata in uno stabile abbandonato, picchiata e stuprata da un immigrato somalo in pieno giorno: è capitato a Brescia ma il copione si ripete ormai senza sosta in tutte le città italiane. Città costrette ad accogliere un oceano di immigrati maschi, giovani, soli e privi di un’occupazione, provenienti da aree del mondo dove la donna è considerata poco più di un’animale domestico: il conto di tale accoglienza lo pagano le donne italiane finite nel mirino di questi individui, che commettono il 41% delle violenze sessuali in Italia pur rappresentando l’8,5% della popolazione residente. somalo stupra bresciana in pieno giorno In questo caso le indagini della polizia locale di Brescia hanno consentito, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Brescia, 15 mar — Trascinata in uno stabile abbandonato,da un immigratoin: è capitato a Brescia ma il copione si ripete ormai senza sosta in tutte le città italiane. Città costrette ad accogliere un oceano di immigrati maschi, giovani, soli e privi di un’occupazione, provenienti da aree del mondo dove laè considerata poco più di un’animale domestico: il conto di tale accoglienza lo pagano le donne italiane finite nel mirino di questi individui, che commettono il 41% delle violenze sessuali in Italia pur rappresentando l’8,5% della popolazione residente.stuprainIn questo caso le indagini della polizia locale di Brescia hanno consentito, ...

