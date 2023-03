Semplici: «Battere l’Inter porta consapevolezza! Ringrazio i tifosi» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leonardo Semplici, nel corso della conferenza stampa indetta a due giorni dalla sfida fra Spezia e Sassuolo, è tornato a parlare del successo dei bianconeri sull’Inter CONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di Leonardo Semplici: «Battere una squadra come l’Inter porta in dote fiducia, consapevolezza, forza ed entusiasmo, ma sappiamo che è fondamentale proseguire nel nostro percorso, con grande umiltà e senza perdere di vista il nostro obiettivo. Ringrazio ancora una volta il nostro pubblico, che ci ha sostenuto e sofferto insieme a noi, e il cui apporto è più che mai determinante per poter raggiungere il nostro obiettivo finale. Col Sassuolo dobbiamo prendere quanto di buono fatto nella partita contro l’Inter e riproporlo, ma guai a essere superficiali ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leonardo, nel corso della conferenza stampa indetta a due giorni dalla sfida fra Spezia e Sassuolo, è tornato a parlare del successo dei bianconeri sulCONSAPEVOLEZZA – Queste le parole di Leonardo: «una squadra comein dote fiducia, consapevolezza, forza ed entusiasmo, ma sappiamo che è fondamentale proseguire nel nostro percorso, con grande umiltà e senza perdere di vista il nostro obiettivo.ancora una volta il nostro pubblico, che ci ha sostenuto e sofferto insieme a noi, e il cui apporto è più che mai determinante per poter raggiungere il nostro obiettivo finale. Col Sassuolo dobbiamo prendere quanto di buono fatto nella partita controe riproporlo, ma guai a essere superficiali ...

