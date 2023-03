Selena Gomez: "Quando ho detto che il body shaming non mi ha ferita, mentivo" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Selena Gomez torna a parlare delle critiche ricevute nel corso delle ultime settimane in seguito all'aumento di peso, mostrando ai fan il suo dolore e le sue fragilità. Selena Gomez è tornata a parlare con i fan delle critiche ricevute nelle scorse settimane in merito al suo corpo. L'attrice e cantante ha infatti confessato di non essere rimasta indifferente di fronte a quei giudizi che l'hanno ferita più di una volta. Ha scelto di essere onesta con i suoi fan, Selena Gomez. L'attrice nei mesi scorsi è stata più volte oggetto di critiche e giudizi da parte degli haters a causa del suo aumento di peso. Nonostante abbia provato a mostrarsi distaccata da ciò che le accadeva intorno, nell'ultimo episodio della serie di documentari di Apple TV+ Dear..., … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 marzo 2023)torna a parlare delle critiche ricevute nel corso delle ultime settimane in seguito all'aumento di peso, mostrando ai fan il suo dolore e le sue fragilità.è tornata a parlare con i fan delle critiche ricevute nelle scorse settimane in merito al suo corpo. L'attrice e cantante ha infatti confessato di non essere rimasta indifferente di fronte a quei giudizi che l'hannopiù di una volta. Ha scelto di essere onesta con i suoi fan,. L'attrice nei mesi scorsi è stata più volte oggetto di critiche e giudizi da parte degli haters a causa del suo aumento di peso. Nonostante abbia provato a mostrarsi distaccata da ciò che le accadeva intorno, nell'ultimo episodio della serie di documentari di Apple TV+ Dear..., …

