Se le banche ora fanno paura è anche perché sappiamo che la bolla sui mercati è enorme (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il crollo di SVB ci fa paura perchè potrebbe essere lo spillo che scoppia la tremenda bolla. Ma si parla sempre di effetto contagio. La recente tempesta sulle banche americane sta mettendo in uno stato di forte preoccupazione gli investitori di tutto il mondo. Il sistema bancario appare ancora una volta fragile e il rischio contagio torna a essere forte. Il nuovo scandalo sulle banche degli Stati Uniti fa tornare alla mente inevitabilmente il crack della Lehman Brothers e la preoccupazione è tanta. Fallimento SVB: il vero rischio è la bolla / I Love TradingCi si chiede con insistenza se le banche italiane siano a rischio di crollo e quanto il sistema bancario e finanziario mondiale sia realmente solido. In questi giorni i report si ...

