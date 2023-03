Se amate Milano | queste sono le vostre sneaker

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le, oggi, nonpiù una semplice scelta di stile: incarnano l'idea di appartenenza a una cultura, presuppongono un legame, una volontà di condividere una storia e di farne parte. Un'identità, insomma, che a volte diventa meno sfumata e più esplicita, più nitida: cosa fareste, per esempio, se la prossimache vogliono tutti è un omaggio all'Italia e, più precisamente, a? Uno statement vero e proprio per glihead del capoluogo lombardo: da adesso realtà, con la collaborazione tra END. e Diadora. La partnership riscrive l'estetica di due modelli di successo Diadora, la V7000 e la Atomo V7000, in vendita su END. Launches dal 17 marzo. Il timing non è casuale: la collezione segue di poche settimane l'apertura del flagship store di END. a, nel centro ...