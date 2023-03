Scuola e ragazzi: Di4ri (Diari) – La serie TV (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di serie TV sui ragazzi e sulla Scuola ne sono state girate tante, forse anche troppe. Questo perché le produzioni italiane ed estere hanno pensato bene di investire su un terreno più che fertile, vista l’età media dei fruitori delle piattaforme di streaming. Basti pensare a produzioni soft come “Compagni di Scuola” con una giovanissima Laura Chiatti, a “Provaci ancora Prof!” o “Fuori classe” con una spassosissima Luciana Littizzetto, per non parlare poi di produzioni più impegnate come “Mare fuori” o la poetica “Compagnia del Cigno“ Scuola e ragazziNel mare magnum delle produzioni di Netflix però è passata un po’ sottotraccia una serie TV tutta italiana dal titolo “Di4ri” che, in ogni puntata, affronta da un punto di vista soggettivo alcuni ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 15 marzo 2023) DiTV suie sullane sono state girate tante, forse anche troppe. Questo perché le produzioni italiane ed estere hanno pensato bene di investire su un terreno più che fertile, vista l’età media dei fruitori delle piattaforme di streaming. Basti pensare a produzioni soft come “Compagni di” con una giovanissima Laura Chiatti, a “Provaci ancora Prof!” o “Fuori classe” con una spassosissima Luciana Littizzetto, per non parlare poi di produzioni più impegnate come “Mare fuori” o la poetica “Compagnia del Cigno“Nel mare magnum delle produzioni di Netflix però è passata un po’ sottotraccia unaTV tutta italiana dal titolo “” che, in ogni puntata, affronta da un punto di vista soggettivo alcuni ...

