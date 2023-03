Scuola, dalla pasta e patate senza patate ai piatti tenuti in bagno: irregolare 1 mensa su 3 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una mensa scolastica su tre, in Italia, non è in regola. È quanto emerso da una vasta operazione dei Nas, condotta su scala nazionale, d’intesa con il ministero della Salute, per verificare l’adeguatezza dei servizi di ristorazione a Scuola e delle imprese di catering che li erogano. I controlli hanno riguardato complessivamente 1.058 aziende che lavorano con scuole di ogni ordine e grado, tanto pubbliche quanto private. Il risultato è stato che 341 mense sono risultate non in regola e 9 sono state chiuse. A Scuola irregolare una mensa su tre Le irregolarità hanno riguardato dunque il 31% delle ditte controllate, per un totale di 482 violazioni penali e amministrative e sanzioni pecuniarie per 240mila euro. Fra le contestazioni mosse, violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unascolastica su tre, in Italia, non è in regola. È quanto emerso da una vasta operazione dei Nas, condotta su scala nazionale, d’intesa con il ministero della Salute, per verificare l’adeguatezza dei servizi di ristorazione ae delle imprese di catering che li erogano. I controlli hanno riguardato complessivamente 1.058 aziende che lavorano con scuole di ogni ordine e grado, tanto pubbliche quanto private. Il risultato è stato che 341 mense sono risultate non in regola e 9 sono state chiuse. Aunasu tre Le irregolarità hanno riguardato dunque il 31% delle ditte controllate, per un totale di 482 violazioni penali e amministrative e sanzioni pecuniarie per 240mila euro. Fra le contestazioni mosse, violazioni nella gestione degli alimenti e nelle condizioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Fuori le forze armate dalla scuola”, l’appello dell’Osservatoriocontro la militarizzazione delle aule - adelphiedizioni : «La logica dell’argomentazione basata sulle analogie è analizzata già dalla scuola moista, e implicita in uno dei p… - SkinnyAce2 : RT @SionRomina: ????I PEGGIORI CRIMINALI PROVENGONO TUTTI DALLA SCUOLA DI KLAUS SCHWAB ??Che coincidenza! I peggiori criminali istituzionali d… - Anto87710022 : @fabiocaninoreal Per due anni, il 'governo democratico' ha privato i miei figli di prendere anche i mezzi per andar… - YO0NIVERSE_ : RT @ATEEZITALY_: FC ??| 15.03.23 [ATINY TALK MINGI ??] ???? “oggi come al solito, non ammalatevi o feritevi e trascorrete (la giornata) senza… -