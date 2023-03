Scuola, controlli Nas nelle mense: una su tre irregolare (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’esecuzione delle attività ispettive ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate il 31% (ovvero 341) ha evidenziato irregolarità, accertando 482 violazioni penali e amministrative Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’esecuzione delle attività ispettive ha interessato 1.058 aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno discolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, sia pubbliche che private. Tra le ditte controllate il 31% (ovvero 341) ha evidenziato irregolarità, accertando 482 violazioni penali e amministrative

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeBrando : RT @SkyTG24: Scuola, controlli Nas nelle mense: una su tre irregolare - SkyTG24 : Scuola, controlli Nas nelle mense: una su tre irregolare - Adnkronos : Scuola, controlli Nas nelle mense in tutta Italia: una su tre irregolare . #Adnkronos - infoitinterno : Scuola, controlli del Nas nelle mense in tutta Italia - StraNotizie : Scuola, controlli Nas nelle mense in tutta Italia: una su tre irregolare -