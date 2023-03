Scritta ‘Assassini’ sul portone d’ingresso del circolo FdI a Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Scritta ‘Assassini‘ è stata lasciata la scorsa notte sul portone d’ingresso del circolo territoriale di Fratelli d’Italia ‘Arenella-Vomero Pinuccio Tatarella‘ a Napoli. A renderlo noto è il senatore Antonio Iannone, presidente regionale del partito in Campania. Iannone, che annuncia un’interrogazione parlamentare sull’episodio, esprime solidarietà agli esponenti del circolo. “Sappiano le vili mani che agiscono col favore nelle tenebre che noi di Fratelli d’Italia non ci faremo intimorire“, dice Iannone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa‘Assassini‘ è stata lasciata la scorsa notte suldelterritoriale di Fratelli d’Italia ‘Arenella-Vomero Pinuccio Tatarella‘ a. A renderlo noto è il senatore Antonio Iannone, presidente regionale del partito in Campania. Iannone, che annuncia un’interrogazione parlamentare sull’episodio, esprime solidarietà agli esponenti del. “Sappiano le vili mani che agiscono col favore nelle tenebre che noi di Fratelli d’Italia non ci faremo intimorire“, dice Iannone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antimo1002 : @Frances99687883 Infatti bella ciao è una canzone di merda scritta da imbecilli che inneggiano ai partigiani assassini di Tito ?????? - halesia2004 : @barbybongioanni Bassetti,qualunque caxxata tu scriva per giustificare quello che avete fatto, passerete alla stori… - BPizzagalli : @PBerizzi @repubblica Ripeto in un paese della provincia di Bergamo la scritta Confindustria Assassini è rimasta pe… - andreasso1951 : RT @CACCHELLINO23: @andreasso1951 Caro Andrea è inutile chiedere a dei COGLIONI LOBOTOMIZZATI di leggere ormai le loro MENTI non lavorano p… -

Gli NPC più "fighi" del mondo dei videogiochi ... e tra questi spicca sicuramente Cayde, il guerriero exo leader degli Assassini. Cayde è un ... Del resto, l'apprezzamento per Hanbei è stato talmente elevato da far sì che sia stata scritta una storia a ... La protesta di Cutro era una messinscena orchestrata dai Cobas. Il caso Serracchiani Degli slogan "assassini", "dimissioni", a scandire le accuse sui mancati soccorsi al barcone ...degli abitanti di Cutro si scorge nelle foto di alcuni signori a reggere cartelli bianchi con la scritta "... Cutro, striscioni e peluche: il flop della protesta in piazza Uno striscione con la scritta 'Non nel mio nome'. Alcuni peluche gettati a terra, per simboleggiare i bambini morti nel naufragio. Qualche coro - 'Assassini!' all'arrivo dei rappresentanti del governo. In totale, una ... ... e tra questi spicca sicuramente Cayde, il guerriero exo leader degli. Cayde è un ... Del resto, l'apprezzamento per Hanbei è stato talmente elevato da far sì che sia statauna storia a ...Degli slogan "", "dimissioni", a scandire le accuse sui mancati soccorsi al barcone ...degli abitanti di Cutro si scorge nelle foto di alcuni signori a reggere cartelli bianchi con la"...Uno striscione con la'Non nel mio nome'. Alcuni peluche gettati a terra, per simboleggiare i bambini morti nel naufragio. Qualche coro - '!' all'arrivo dei rappresentanti del governo. In totale, una ...