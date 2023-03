Scream | Neve Campbell tornerà in futuro? I registi non si sono ancora arresi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il personaggio di Sidney Prescott è stato tra i grandi esclusi diVI, ma a detta deipotrebbe sempre tornare inVI è finalmente arrivato nelle sale e ha fatto botto in America, incassando oltre 44,5 milioni di dollari e segnando il miglior debutto per il franchise dia oggi. Per la prima volta in assoluto, però, un capitolo divede l'assenza di Sidney Prescott, personaggio centrale interpretato da. L'attrice aveva deciso di non prendere parte al film per disaccordi contrattuali dopo il suo ritorno in, reboot del 2022. IMatt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett siperò detti molto fiduciosi per il: "Non ci ...

