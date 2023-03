Scozia, addio alla storica battuta di caccia alla volpe dopo 252 anni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’importante vittoria è stata registrata dalle associazioni animaliste in Scozia, dove una delle più celebri battute di caccia alla volpe è stata cancellata. Si tratta della Lanarkshire and Renfrewshire Hunt, organizzata tra due contee della Scozia centro-occidentale per 252 anni.Nel dire addio alla battuta di caccia, molto nota Scozia, gli organizzatori, come riporta la CNN, si sono detti “onorati di vedere il grande supporto di cavalieri e fan per la nostra modesta caccia scozzese”. L’addio viene per ottemperanza alla nuova legge del Parlamento scozzese, promulgata a gennaio scorso, secondo cui è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un’importante vittoria è stata registrata dalle associazioni animaliste in, dove una delle più celebri battute diè stata cancellata. Si tratta della Lanarkshire and Renfrewshire Hunt, organizzata tra due contee dellacentro-occidentale per 252.Nel diredi, molto nota, gli organizzatori, come riporta la CNN, si sono detti “onorati di vedere il grande supporto di cavalieri e fan per la nostra modestascozzese”. L’viene per ottemperanzanuova legge del Parlamento scozzese, promulgata a gennaio scorso, secondo cui è ...

