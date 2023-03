Scontro tra ultras a Napoli, fumogeni e bombe carta contro il pullman dei tedeschi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scontro tra ultras a Napoli, città blindata in vista della sfida con l’Eintracht Francoforte in Champions League. Il tanto temuto contatto c’è stato gli ultras dell’Eintracht Francoforte arrivati a Napoli senza biglietto, nonostante le restrizioni della prefettura, sono entrati in contatto con quelli partenopei. Nella notte un gruppo di ultras del Napoli ha lanciato fumogeni e bombe carta contro il pullman che trasportava gli ultras del Francoforte. Il veicolo era scortato dalla polizia nel momento in cui è cominciato l’agguato. I napoletani erano nascosti ed hanno atteso che passasse la vettura per avviare l’assalto. Il pullman della ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 marzo 2023)tra, città blindata in vista della sfida con l’Eintracht Francoforte in Champions League. Il tanto temuto contatto c’è stato glidell’Eintracht Francoforte arrivati asenza biglietto, nonostante le restrizioni della prefettura, sono entrati in contatto con quelli partenopei. Nella notte un gruppo didelha lanciatoilche trasportava glidel Francoforte. Il veicolo era scortato dalla polizia nel momento in cui è cominciato l’agguato. I napoletani erano nascosti ed hanno atteso che passasse la vettura per avviare l’assalto. Ildella ...

