Scontri ultras a Napoli | rissa in strada con i tifosi dell’Eintracht

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona di, andrà in scena il secondo atto della sfida tra gli uomini di Luciano Spalletti e l’Eintracht Frankfurt allenato da Glasner. Alla vigilia della sfida, però, continuano a non placarsi i disordini nella città partenopea che, dopo il divieto di non poter entrare allo stadio imposto aitedeschi, è stata presa d’assalto da centinaia di. Quanto basta per scatenare la reazione dei gruppidelche, in risposta ai tedeschi, hanno deciso di organizzare alcuni tentativi di aggressione.EintrachtLa polizia sta cercando di contenere quanto più possibile il caos generatosi, ma alcuni dei tentativi deipartenopei, ...