Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Violenti scontri prima della partita #NapoliEintracht Napoli a ferro e fuoco, violenti scontri prima della partit… - DiMarzio : #ChampionsLeague | Grave situazione a Napoli prima di @sscnapoli-@Eintracht: le immagini degli scontri - fanpage : ?? Ultim'ora L’UEFA ha osservato gli scontri tra tifosi prima di #NapoliEintracht di Champions League. Cosa dice il… - BINsonoio : @miki_cr01 @Sora2648 @MatthijsPog Quello è successo molto prima, la sera prima. Noi stiamo parlando di ciò che è su… - sportli26181512 : Scontri prima di #Napoli-#Eintracht: picchiato anche un ex calciatore: Un ex giocatore è rimasto coinvolto nella gu… -

, macchine in fiamme, vetrine infrante e anche una pistola ritrovata per terra, un caos tremendo in cui è rimasto coinvolto pure un ex calciatore ...Spuntano nuove indiscrezioni sulle dinamiche che avrebbero reso possibili i violentiavvenuti oggi tra i tifosi del Napoli e quelli dell' Eintracht Francoforte ,della partita tra le due squadre per gli ottavi di Champions League. Alfredo Antoniozzi , vice capogruppo di ...8 marzo - La Prefettura di Napoli vieta la vendita in tutta la Germania dei biglietti per la gara , classificata ' ad alto rischio ' per la rivalità tra le due tifoserie e glidella gara di ...

Ex calciatore picchiato negli scontri prima di Napoli-Eintracht: Pensavano fossi tedesco Fanpage.it

Anche i supporter partenopei sono stati respinti dalle forze dell'ordine, alimentando il clima da guerriglia. Scontri, macchine in fiamme, vetrine infrante e anche una pistola ritrovata per terra, un ...Scontri violenti in città tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht di Francoforte. La polizia costretta a placare gli animi. Il Napoli aspetta il suo destino. Gli azzurri, per la prima volta ...