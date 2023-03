Scontri Napoli-Eintracht, ministro sport tedesco: “Questa violenza va condannata con fermezza” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Questa violenza di stasera deve essere condannata con la massima fermezza. Criminali violenti e caos distruggono lo sport”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dello sport tedesco, Nancy Faeser, in merito ai duri Scontri a Napoli prima della partita contro l’Eintracht Francoforte, con scene di guerriglia urbana tra i tifosi di entrambe le squadre e la Polizia assaltata dagli ospiti in due ore davvero di fuoco. sportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) “di stasera deve esserecon la massima. Criminali violenti e caos distruggono lo”. Lo ha scritto su Twitter ildello, Nancy Faeser, in merito ai duriprima della partita contro l’Francoforte, con scene di guerriglia urbana tra i tifosi di entrambe le squadre e la Polizia assaltata dagli ospiti in due ore davvero di fuoco.Face.

