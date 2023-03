Scontri Napoli-Eintracht, interviene l’Asl: “118 e pronto soccorso in allerta” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre imperversano gli Scontri tra tifosi dell’Eintracht Francoforte e quelli del Napoli, con la Polizia che ha provato a sedare i tafferugli, interviene anche l’Asl Napoli1 per bocca del suo direttore generale Ciro Verdoliva, che ha inviato una circolare ai dirigenti di 118 e degli ospedali Mare, Pellegrini e San Paolo, nonché inoltre al governatore De Luca, al sindaco Manfredi, a Prefettura e Questura: “l’Asl, in considerazione della tensione e del fatto che i tifosi tedeschi non potranno entrare allo stadio, ha dato disposizioni al direttore del 118 di rafforzare la solita organizzazione conseguenziale al piano di emergenza-urgenza per eventi sportivi al Maradona, integrando ogni possibile risorsa umana e mezzi. Le forze in più in campo siano in prossimità dello ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre imperversano glitra tifosi dell’Francoforte e quelli del, con la Polizia che ha provato a sedare i tafferugli,anche1 per bocca del suo direttore generale Ciro Verdoliva, che ha inviato una circolare ai dirigenti di 118 e degli ospedali Mare, Pellegrini e San Paolo, nonché inoltre al governatore De Luca, al sindaco Manfredi, a Prefettura e Questura: “, in considerazione della tensione e del fatto che i tifosi tedeschi non potranno entrare allo stadio, ha dato disposizioni al direttore del 118 di rafforzare la solita organizzazione conseguenziale al piano di emergenza-urgenza per eventi sportivi al Maradona, integrando ogni possibile risorsa umana e mezzi. Le forze in più in campo siano in prossimità dello ...

