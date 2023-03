Scontri Napoli - Eintracht, incendiata auto della polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli - Ore di tensione e massima allerta per i vicoli del centro storico di Napoli. Centinaia di tifosi dell'Eintracht Francoforte stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco alcune strade della ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023)- Ore di tensione e massima allerta per i vicoli del centro storico di. Centinaia di tifosi dell'Francoforte stanno mettendo letteralmente a ferro e fuoco alcune strade...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++CAOS A #NAPOLI: SCONTRI TRA TIFOSI DELL'#EINTRACHT E LA POLIZIA, GUERRIGLIA CON AUTO IN FIAMME. SITUAZIONE CRITI… - anperillo : Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ?? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht… - DiMarzio : #Napoli, tensione in centro: auto incendiate, scontri e disordini ???? - pantana21 : 600 delinquenti tedeschi arrivano a Napoli la distruggono , la polizia resta a guardare mentre incendiano anche le… - tvdellosport : ???????????????????? ?????? ?????????????? ?? ?????????????? Guerriglia totale a Napoli a poche ore dal fischio d’inizio della sfida Champion… -