Scontri a Napoli | vertice d’urgenza tra sindaco Manfredi e ambasciatore tedesco

Secondo Sky Sport, non ci sarebbero feriti gravi negliavvenuti in centro tra gli ultras dell'Eintracht e la polizia. Sembra essere tornata sotto controllo la situazione dopo la guerriglia. I tifosi tedeschi starebbero tornando scortati verso il ...Ma come si è arrivati a questo puntoper- Eintracht: cosa è successo Nella gara di andata, i tedeschi avevano atteso i napoletani prima riempiendo Francoforte di adesivi e messaggi ...Guerriglia urbana in pieno centro a, dove si sono verificatitra i tifosi dell'Eintracht e decine di persone con il volto coperto da caschi. Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di ...

Caos e incidenti con i tifosi dell'Eintracht a Napoli: incendiata un'auto della Polizia La Gazzetta dello Sport

la guerriglia urbana ha avuto il suo apice quando dai quartieri limitrofi sono scesi gli ultras del Napoli e c’è stato il contatto tra le due tifoserie. Ci sono dei feriti, ma nessuno è grave. Dopo ...È il momento più difficile per le forze dell'ordine oggi a Napoli. Nel pomeriggio, quando i tifosi tedeschi - giunti in città senza biglietto - si rifiutano di salire sugli autobus che devono portarli ...