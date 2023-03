Scontri a Napoli: la polizia costretta a battere in ritirata - il video (Di mercoledì 15 marzo 2023) È il momento più difficile per le forze dell'ordine oggi a Napoli. Nel pomeriggio, quando i tifosi tedeschi si rifiutano di salire sugli autobus che devono portarli fuori dal centro città, c'è un durissimo scontro... Leggi su today (Di mercoledì 15 marzo 2023) È il momento più difficile per le forze dell'ordine oggi a. Nel pomeriggio, quando i tifosi tedeschi si rifiutano di salire sugli autobus che devono portarli fuori dal centro città, c'è un durissimo scontro...

Napoli - Entracht Francoforte, scontri tifosi: vertice tra sindaco Manfredi e ambasciatore tedesco Il sindaco Gaetano Manfredi è a colloquio con l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling a Palazzo San Giacomo. Un incontro convocato d'urgenza per gli scontri che stanno devastando il centro storico della città in particolare Piazza del Gesù. Non è escluso che le parti possano fare un appello ai facinorosi pseudotifosi tedeschi perché cessino le...

Napoli - Eintracht Francoforte scontri tifosi, la Lega: 'Il governo tedesco paghi i danni' 'Che sia il governo tedesco a pagare i danni. Aveva ragione il ministro Piantedosi a chiedere di vietare la trasferta a questi teppisti'. Così fonti della Lega alla luce degli scontri a Napoli scatenati dai tifosi dell'Eintracht Francoforte. 'Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi...

Scontri tra tifosi del Napoli e dell'Eintracht Francoforte: le Pomeriggio di tensioni e scontri a Napoli. Circa 600 ultras tedeschi, arrivati in città nonostante il divieto di vendita di biglietti ai tifosi dell'Eintracht, hanno percorso le strade del centro raggiungendo Piazza del Gesù...

Napoli-Eintracht, guerriglia in centro: violenti scontri tra tifosi. Le news LIVE Sky Sport Calcio, scontri e tensioni per Napoli-Eintrach Con l'arrivo di 350 tifosi tedeschi da Salerno a Napoli, nella serata del 14 marzo ci sono stati alcuni agguati nel trasporto su bus Anm da piazza Garibaldi al Lungomare. Su via Marina un gruppo di...

L'auto della polizia in fiamme a Napoli - Ansa Guerriglia in pieno centro a Napoli dove si sono verificati scontri tra i tifosi della squadra di calcio tedesca dell'Eintracht (Germania) e decine di persone con il volto coperto da caschi.