Scontri a Napoli con i tifosi dell'Eintracht, in fiamme auto polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Napoli (ITALPRESS) – Scontri tra tifosi di Eintracht e Napoli in pieno centro nel capoluogo campano a poche ore dal via del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Circa 350 tifosi dell'Eintracht, senza biglietto e in giro per le vie del centro storico del capoluogo partenopeo, sono stati affrontati dagli ultrà del Napoli che li hanno accerchiati e hanno cominciato a lanciare sassi. Negli Scontri è stata data alle fiamme anche una macchina della polizia.– foto Italpress –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

