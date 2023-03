Sciopero venerdì 17 marzo, si ferma il settore aereo dalle 4 alle 24 ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Importante Sciopero del comparto aereo venerdì 17 marzo: lavoratori e lavoratrici del settore scenderanno in piazza per partecipare alla manifestazione indetta da Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi. Precarizzazione, turni massacranti e carenze di personale, questi i temi al centro della protesta. Sciopero venerdì 17 marzo, si ferma il settore aereo Lo Sciopero previsto venerdì ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Importantedel comparto17: lavoratori e lavoratrici delscenderanno in piazza per partecipare alla manifestazione indetta da Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi. Precarizzazione, turni massacranti e carenze di personale, questi i temi al centro della protesta.17, siilLoprevisto... TAG24.

