Sci | Paris | ' ho preso troppi rischi nel finale e perso un po' di velocità'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Sci: finali Cdm, Kriechmayr vince la discesa di Soldeu, Paris 5° e Casse 6° - - sportface2016 : #Sci, risultati e classifica discesa maschile finali #Soldeu: vince #Kriechmayr, #Paris 5° davanti a #Casse - Nicola89144151 : Sci Alpino, finali di Soldeu: si comincia domani con le Discese 10:00 Discesa Libera M (Rai Sport ed Eurosport 1)… - infoitsport : Sci alpino: Finali Cdm. Sejersted più veloce nella 2^ prova, Paris 4° - Giornaleditalia : #italpresssport Sci alpino: Finali Cdm. Sejersted più veloce nella 2^ prova, Paris 4° -

L'austriaco trionfa nell'ultima gara stagionale sulla coppia tedesca Baumann - Sander.è quinto. Odermatt crolla ma resta in pista per i 2mila ...Gli italiani in gara Alle finali della Coppa del mondo dialpino 2022/2023 si sono qualificati ... Discesa libera maschile Mattia Casse Florian Schieder DominikSuperG Maschile Dominik...I risultati e la classifica della discesa maschile , valida per le finali dialpino a Soldeu 2023 . A vincere sulla pista di Andorra è Vincent Kriechmayr in 1:26.59, di nove ...è Dominika +0.

LIVE Sci alpino, Discesa maschile Soldeu 2023 in DIRETTA: Paris e Casse di poco giù dal podio! Kriechmayr magistrale nel finale, è primo! OA Sport

Gli azzurri sono subito dopo il podio, con il quinto posto di Dominik Paris, staccato di 27 centesimi dal leader e a 14 centesimi dal podio, e il sesto di Mattia Casse, a 30 centesimi dal leader. Bene ...Il miglior azzurro - sulla non lunga ma impegnativa pista Aquila, con tracciatura eguale per uomini e donne ed un fondo progressivamente più lento per il sole ed il caldo - è stato Dominik Paris, 5/o ...