Sci: finali Cdm, slovena Stuhec vince discesa Soldeu davanti a Goggia e Brignone 4/a (2) (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - L'Italia femminile sale così a 25 podi stagionali (8 vittorie, 11 secondi e 6 terzi posti), eguagliando il record risalente alla stagione 2016/17, quando le azzurre conquistarono 5 successi, 9 secondi e 11 terzi posti. Laura Pirovano ha concluso in 18esima posizione seguita da Marta Bassino 23esima. Out Elena Curtoni, a causa di una caduta – senza conseguenze – dopo il primo salto. La graduatoria finale di discesa ha visto – come già detto -, la vittoria di Goggia a quota 740 punti, davanti a Stuhec con 551 e la svizzera Corinne Suter 309. Curtoni chiude al quarto posto a 308 punti. Giovedì 16 marzo il programma propone il supergigante con partenza alle 10. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) - L'Italia femminile sale così a 25 podi stagionali (8 vittorie, 11 secondi e 6 terzi posti), eguagliando il record risalente alla stagione 2016/17, quando le azzurre conquistarono 5 successi, 9 secondi e 11 terzi posti. Laura Pirovano ha concluso in 18esima posizione seguita da Marta Bassino 23esima. Out Elena Curtoni, a causa di una caduta – senza conseguenze – dopo il primo salto. La graduatoria finale diha visto – come già detto -, la vittoria dia quota 740 punti,con 551 e la svizzera Corinne Suter 309. Curtoni chiude al quarto posto a 308 punti. Giovedì 16 marzo il programma propone il supergigante con partenza alle 10.

