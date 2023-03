Sci alpino, Vincent Kriechmayr vince la discesa delle Finali di Soldeu. Top5 per Dominik Paris (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultima discesa della stagione è di vincent Kriechmayr. L’austriaco conquista la vittoria alle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu, centrando il sedicesimo successo della carriera, la quarta in stagione e tutte in discesa. Una prova davvero ottima da parte di Kriechmayr, che ha fatto sua la vittoria grazie ad un eccellente tratto finale, dove è stato il migliore. Clamorosa festa per la Germania, che piazza addirittura due atleti sul podio. Incredibile il secondo posto del 37enne Romed Baumann, che non chiudeva una gara di Coppa del Mondo tra i primi tre addirittura dal febbraio 2015, quando giunse secondo nella discesa di Garmisch. Baumann ha concluso secondo a 9 centesimi da Kriechmayr, precedendo il connazionale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultimadella stagione è di. L’austriaco conquista la vittoria alledi Coppa del Mondo a, centrando il sedicesimo successo della carriera, la quarta in stagione e tutte in. Una prova davvero ottima da parte di, che ha fatto sua la vittoria grazie ad un eccellente tratto finale, dove è stato il migliore. Clamorosa festa per la Germania, che piazza addirittura due atleti sul podio. Incredibile il secondo posto del 37enne Romed Baumann, che non chiudeva una gara di Coppa del Mondo tra i primi tre addirittura dal febbraio 2015, quando giunse secondo nelladi Garmisch. Baumann ha concluso secondo a 9 centesimi da, precedendo il connazionale ...

