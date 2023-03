Sci alpino, Vincent Kriechmayr conquista la discesa delle Finali di Soldeu. 5° Dominik Paris – VIDEO (Di mercoledì 15 marzo 2023) Calato il sipario sull’ultima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. E’ stato Vincent Kriechmayr a conquistare il successo nella prova valida per le Finale del Circo Bianco a Soldeu, ottenendo la 16ma vittoria della carriera, la quarta in stagione e tutte in questa specialità. Alle sue spalle in Germania hanno potuto festeggiare per la presenza di due atleti sul podio: il 37enne Romed Baumann, che non saliva sul podio dal lontano 2015, ha ottenuto la seconda piazza a 37 anni suonati, con un gap di appena 9 centesimi, mentre il connazionale Andreas Sander è giunto terzo, con 13 centesimi di ritardo da chi vinto. Quarto posto per l’austriaco Daniel Hemetsberger (+.023) davanti ai due azzurri Dominik Paris (+0.27) e Mattia Casse (+0.30). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Calato il sipario sull’ultimadella stagione di Coppa del Mondo di sci. E’ statore il successo nella prova valida per le Finale del Circo Bianco a, ottenendo la 16ma vittoria della carriera, la quarta in stagione e tutte in questa specialità. Alle sue spalle in Germania hanno potuto festeggiare per la presenza di due atleti sul podio: il 37enne Romed Baumann, che non saliva sul podio dal lontano 2015, ha ottenuto la seconda piazza a 37 anni suonati, con un gap di appena 9 centesimi, mentre il connazionale Andreas Sander è giunto terzo, con 13 centesimi di ritardo da chi vinto. Quarto posto per l’austriaco Daniel Hemetsberger (+.023) davanti ai due azzurri(+0.27) e Mattia Casse (+0.30). ...

