Sci alpino | Sofia Goggia | “Quando vado male | arrivo seconda | mi lecco le dita”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)ha concluso la sua stagione con il secondo posto nella discesa libera delle Finali di Coppa del Mondo a Soldeu. Questo il commento della bergamasca sulla sua prova odierna: “Ho provato a dare il mio massimo, ma sono stato forse fin troppo abbondante nella parte centrale dove volevo fare delle linee diverse. Non sono mai riuscita a prendere il piede sinistro come avrei voluto ed infatti in molte curve sono uscita un po’ in controspalla. Sotto ho fatto una bellissima parte, ispirandomi ai video delle ragazze che nei giorni scorsi l’avevano fatta molto bene. E’ comunque una pista non tanto congeniale a me, ma che mi permette di essere una miglior discesista, visto che il margine di miglioramento è tanto ampio”. Tutta l’esaltazione diper una stagione semplicemente formidabile che ha visto l’azzurra salire per ben ...