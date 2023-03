Sci alpino | Sofia Goggia è seconda nella discesa delle Finali a Soldeu Ilka Stuhec la precede – VIDEO

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo quella maschile, è calato il sipario sull’ultimafemminile della Coppa del Mondo. Nellein programma sulle nevi di, la slovenaha ottenuto il secondo successo stagionale dopo quello di Cortina d’Ampezzo.ha precedutogara in Andorra, già sicura della Coppa del Mondo di specialità, distante 51 centesimi dalla leader. La campionessa bergamasca non è riuscita a mettere insieme una prova perfetta, perdendo moltoparte centrale e recuperando circa tre decimi nel tratto finale. Niente sesta vittoria stagionale per lei, dominatrice comunque dell’annata nel massimo circuito internazionale. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami con un ritardo di 81 ...

Un secondo posto dietro un'imprendibile Stuhec chiude la stagione di discesa per Sofia Goggia. La campionessa azzurra, con già in tasca la coppa del Mondo di specialità, non è riuscita a fare meglio ...La classifica di Coppa del Mondo difemminile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa di Soldeu, Andorra, valevole per le finali di Coppa del Mondo. Mikaela Shiffrin ovviamente rimane al comando con Lara Gut - Behrami che si ...Ilka Stuhec da applausi, Sofia Goggia è seconda. Nell'ultima discesa femminile di stagione, a Soldeu (Andorra), dove stanno andando in scena le finali di Coppa del Mondo di2022/2023 , la slovena è autrice di una prova perfetta e vince meritatamente l'ultima libera stagionale. Dietro di lei c'è Sofia Goggia che si prende mezzo secondo ma che comunque riesce ad ...

Dopo quella maschile, è calato il sipario sull’ultima discesa femminile della Coppa del Mondo. Nelle Finali in programma sulle nevi di Soldeu, la slovena Ilka Stuhec ha ottenuto il secondo successo ...Nella prova finale della stagione, a Soldeu in Andorra, l’austriaco Vincent Kriechmayr oggi, mercoledì 15 marzo del 2023, ha vinto la gara di discesa libera maschile che è valida per la Coppa del ...