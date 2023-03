Sci alpino, Sofia Goggia chiude con un secondo posto in discesa a Soldeu. Vittoria netta per Ilka Stuhec (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultima firma è di Ilka Stuhec. La slovena si è imposta nella discesa libera delle finali di Coppa del Mondo a Soldeu, centrando il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto a Cortina d’Ampezzo. La slovena ha pennellato sulle nevi andorrane, dominando la concorrenza ed infliggendo importanti distacchi alle avversarie. Sofia Goggia conclude la sua stagione di discesa con un secondo posto a 51 centesimi dalla vincitrice. L’azzurra ha perso molto nella parte centrale, recuperando poi quasi tre decimi nel tratto finale, riuscendo ad agguantare il podio. Sfuma il sesto successo dell’anno per la bergamasca, che è stato l’assoluta dominatrice della specialità, visto che, a parte l’uscita di Cortina, il peggior ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ultima firma è di. La slovena si è imposta nellalibera delle finali di Coppa del Mondo a, centrando ilsuccesso stagionale dopo quello ottenuto a Cortina d’Ampezzo. La slovena ha pennellato sulle nevi andorrane, dominando la concorrenza ed infliggendo importanti distacchi alle avversarie.conclude la sua stagione dicon una 51 centesimi dalla vincitrice. L’azzurra ha perso molto nella parte centrale, recuperando poi quasi tre decimi nel tratto finale, riuscendo ad agguantare il podio. Sfuma il sesto successo dell’anno per la bergamasca, che è stato l’assoluta dominatrice della specialità, visto che, a parte l’uscita di Cortina, il peggior ...

