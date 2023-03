Sci Alpino, Goggia è seconda in discesa: podio numero 48 in Coppa del Mondo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora un podio, il n.48, per la campionessa azzurra Sofia Goggia, seconda in 1.30.86 nell’ultima discesa della stagione, a Soldeu. La vittoria è andata in 1.30.35 alla slovena Ilka Stuhec , 32 anni e 13esimo successo in carriera. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.31.16. Per l’Italia c’è’ poi anche l’eccellente quarto posto in 1.31.31 per Federica Brignone , miglior risultato stagionale in questa disciplina, mentre è invece caduta , con qualche botta ma senza apparenti danni, Elena Curtoni che e’ atterrata sulle code dopo un un salto. In classifica le altre Azzurre sono Nicol Delago 15esima in 1.31.89, Laura Pirovano in 1.32.20 e Marta Bassino 23esima in 1.34.00. (Ansa). (foto@fisi.org) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora un, il n.48, per la campionessa azzurra Sofiain 1.30.86 nell’ultimadella stagione, a Soldeu. La vittoria è andata in 1.30.35 alla slovena Ilka Stuhec , 32 anni e 13esimo successo in carriera. Terza la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.31.16. Per l’Italia c’è’ poi anche l’eccellente quarto posto in 1.31.31 per Federica Brignone , miglior risultato stagionale in questa disciplina, mentre è invece caduta , con qualche botta ma senza apparenti danni, Elena Curtoni che e’ atterrata sulle code dopo un un salto. In classifica le altre Azzurre sono Nicol Delago 15esima in 1.31.89, Laura Pirovano in 1.32.20 e Marta Bassino 23esima in 1.34.00. (Ansa). (foto@fisi.org) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere ...

