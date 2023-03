Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: classifica generale aggiornata dopo discesa finali Soldeu (Di mercoledì 15 marzo 2023) La classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2022/2023 aggiornata dopo la discesa delle finali di Soldeu di mercoledì 15 marzo. La gara viene vinta da Vincent Kriechmayr, mentre delude Marco Odermatt, che chiude 15esimo racimolando solo una dozzina di punti nella sua rincorsa verso lo storico traguardo dei 2000 punti. Mattia Casse si conferma il migliore degli azzurri; anche Paris e Schieder guadagnano qualche posizione. Di seguito la classifica aggiornata. RISULTATI E classifica discesa maschile classifica generale 1. Marco Odermatt (Sui) 1842 2. Aleksander ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladelladelladelledidi mercoledì 15 marzo. La gara viene vinta da Vincent Kriechmayr, mentre delude Marco Odermatt, che chiude 15esimo racimolando solo una dozzina di punti nella sua rincorsa verso lo storico traguardo dei 2000 punti. Mattia Casse si conferma il migliore degli azzurri; anche Paris e Schieder guadagnano qualche posizione. Di seguito la. RISULTATI E1. Marco Odermatt (Sui) 1842 2. Aleksander ...

